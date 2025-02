Veidekke omsatte for 11,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2024 – ned fra 12,1 milliarder kroner for ett år siden. Resultatet før skatt endte på 558 millioner, en reduksjon fra 603 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023.

– Aktiviteten i fjerde kvartal var som ventet noe lavere enn året før, og volumnedgangen påvirket kvartalsresultatet, som endte noe lavere enn foregående år. Økt lønnsomhet i prosjektene våre bidro imidlertid til en resultatmargin på nivå med fjerde kvartal 2023. Med en stabilt høy ordrereserve, har Veidekke god fart inn i 2025, selv om vi fortsatt ser en krevende markedssituasjon for flere av virksomhetene våre, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

Veidekke (Mill. kr) 4.kv./24 4.kv./23 Driftsinntekter 11.489 12.134 Driftsresultat 549 580 Resultat før skatt 558 603 Resultat etter skatt 475 495

Styret har vedtatt å betale 9 kroner pr. aksje i utbytte – 1,10 kroner mer enn for året før.



– 2024 var et godt år for Veidekke, med solid resultatvekst og økt lønnsomhet. På dette grunnlaget, og med gode utsikter for det kommende året, forslår styret i Veidekke å utbetale 9 kroner per aksje i utbytte for regnskapsåret 2024, uttaler Bengtsson.

SEB: Lav oppside

Konsernmarginen i fjerde kvartal endte på 4,9 prosent, marginalt ned fra 5,0 prosent i fjerde kvartal 2023.

For hele året ble marginen bedret fra lave 3,3 til 4,1 prosent.

Veidekke-aksjen har steget hele 46 prosent det seneste året. Selskapet har nå en børsverdi på 19,8 milliarder kroner, og prises med en P/E på 14,93.

På en ellers oljetynget børs torsdag faller aksjen marginalt til 146,20 kroner i morgentimene.

SEB setter kursmålet meget nært til 146,80 kroner, og konkluderer dermed med «hold».

«Q4/24-inntekter på 11,5 milliarder kroner var på linje med konsensus. Q4/24-ordreinngang var 10,5 milliarder kroner, opp fra 10,1 milliarder kroner sist år, noe som holder ordreboken nærmest uendret på 41 milliarder kroner», skriver meglerhuset, og legger til at utbyttet var 6 prosent høyere enn ventet.

Etter mange år på Skøyen, flyttet selskapet nylig til et nybygg ved siden av «Oslo Construction City», et Obos-initiert kontorkompleks i et industriområde på Oslos østkant. Obos er største aksjonær i Veidekke, med en eierandel på nærmere 20 prosent.