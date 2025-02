SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Entreprenørkonsernet AF Gruppen fikk en omsetning på 8,60 milliarder kroner i fjerde kvartal, med et resultat på 589 millioner før skatt.

Det ga en margin på 6,9 prosent – opp fra 3,5 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi leverer en sterk avslutning på året med solid lønnsomhet, kontantstrøm og ordreinngang i kvartalet. Virksomhetsområdene Anlegg, Betonmast og Energi og Miljø leverer svært god lønnsomhet, og utviklingen i Sverige er positiv. Det er også gledelig at vi over tid har bygget solide sikkerhetsprestasjoner i hele konsernet. Vi skal fortsette å arbeide grundig og hardt for å ivareta sikkerheten og lønnsomheten, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

Styret har vedtatt et utbytte på 5 kroner per aksje. Det er 1,50 kroner mer enn for 2023.

Frisk prising

I det viktige anleggssegmentet økte omsetningen med 30 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2023. Resultatmarginen er også solid: For hele året endte den på 7,5 prosent, riktignok ned fra 8,4 prosent i 2023.

– Om prosjektet er stort eller om prosjektet er lite, om det blåser med eller mot, om det er i starten eller slutten av prosjektet – vi skal passe på pengene, og hver eneste krone teller, sier Tøftum under resultatpresentasjonen fredag morgen.

AF-aksjen bykset til da handelen startet på Oslo Børs fredag. Noen minutter etter åpning var kursen steget med nær 4 prosent til 170 kroner.

AF Gruppen har hittil i år løftet seg drøyt 14 prosent. Børsverdien er nå 17,88 milliarder kroner.

AF Gruppen (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 8.595 8.378 Driftsresultat 607 302 Resultat før skatt 589 292 Resultat etter skatt 455 200



Det seneste året har AF-aksjen steget drøyt 40 prosent, men et lengre tilbakeblikk er ikke fullt så trivelig: En investor som kom inn for fem år siden, ville ha tapt over 5 prosent av pengene.

Justert for utbytte er avkastningen riktignok 18 prosent, men dette nulles nærmest ut av inflasjonen i perioden.

Krabbegir for boligbygging

Mens anleggsgrenen bidro med et resultat på 723 millioner kroner i 2024, og byggevirksomheten dro i land 351 millioner, var eiendomssegmentet et sorgens kapittel.

– Det er kun ett pågående boligprosjekt, Rolvsrud Arena. Det er 194 enheter under produksjon, med en salgsgrad på 49 prosent, sier Tøftum.

Med driftsinntekter på bare 23 millioner kroner i fjor, endte underskuddet i Eiendom på 25 millioner kroner.

«Et krevende eiendomsmarked med høyt rentenivå og usikkert markedssentiment bidrar fortsatt til lave salgstall i 4. kvartal. Det ble inngått salgskontrakter på 21 (12) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 8 (6)», kan man lese i kvartalsrapporten.

AF Gruppen har likevel – sammen med partnere – en utviklingsportefølje som potensielt kan resultere i 1.464 boliger. Selskapets egen andel utgjør 742.