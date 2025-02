SEB-analytiker Thomas Svendsen oppjusterer kursmålet på Veidekke fra 146 til 150 kroner, men gjentar holdanbefalingen da aksjen ble omsatt for 146,80 kroner.

I analysen skriver han blant annet at Veidekkes resultat for fjerde kvartal 2024 var sterkere enn forventet, til tross for en utfordrende markedssituasjon. Omsetningen falt med 5 prosent på årsbasis, mens resultat før skatt (PTP) var ned 8 prosent, men selskapets diversifiserte forretningsmodell og lavrisiko ordrebok bidro til å beskytte inntjeningen.

Analysefakta Aksje: Veidekke Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 150 (146)

Veidekke guider for stabilisering i bygging i Norge og vekst innen infrastruktur i 2025, skriver han, og trekker videre frem at utbyttet økte mer enn forventet, til 9 kroner pr. aksje, tilsvarende en utbetalingsgrad på 97 prosent.

Ordreboken var stabil på 41 milliarder kroner pr. fjerde kvartal 2024, med en ordreinngang på 10,5 milliarder kroner, opp fra 10,1 milliarder kroner året før. Veidekke forventer et svakt marked i 2024 med en nedgang på 14 prosent, men ser en oppgang på 1 prosent i 2025 og 7 prosent i 2026. Svendsen anslår en omsetningsvekst på 4 prosent i 2025 og 5 prosent i 2026 for selskapet.