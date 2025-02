Det svenske Trafikverket melder at det nå kansellerer en kontrakt med AF Gruppen på prosjektet E4 Forbifart Stockholm, en 24 kilometer lang ringvei rundt den svenske hovedstaden.

Gjenværende produksjonsverdi som er innregnet i ordrereserven for dette prosjektet, utgjør én milliard kroner ekskludert merverdiavgift.

Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde AF Anleggs ordrereserve 16,4 milliarder kroner, noe som betyr at 6,1 prosent av anleggssegmentets ordrereserve er tapt. På konsernbasis er ordrereserven på 40,4 milliarder kroner, og hevingen utgjør 2,5 prosent av den totale ordrereserven.

Kraftig kursfall

Trafikverket sendte ut en pressemelding onsdag morgen. Da var aksjen ned rundt 1,5 prosent. Klokken 11.15 kom børsmeldingen fra AF Gruppen, og kursen stupte over 4 prosent.

– Vi mottok varselet om heving og må først avklare hva det innebærer før vi kan vurdere om og hvordan det skal børsmeldes. Det er rett og slett den tiden prosessen tar, sier kommunikasjonsdirektør Knut Ekern til Finansavisen.

– Ble dere tatt på sengen?

– Ja, det kan du godt konkludere med.

De ansatte hadde heller ingen anelse om situasjonen da de møtte på jobb onsdag morgen.

– De fikk beskjed om at kontrakten er hevet, og at prosjektet må avvikles. Vår viktigste prioritet nå er å sikre en trygg og profesjonell avslutning, samt at både medarbeidere og underleverandører behandles korrekt gjennom prosessen.