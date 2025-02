Onsdag meldte det svenske Trafikverket at det har kansellert AF Gruppens kontrakt på E4 Förbifart Stockholm, en ringvei rundt hovedstaden.

Kontrakten ble hevet på grunn av alvorlige uregelmessigheter, som er så alvorlige at svenske myndigheter vurderer politianmeldelse.

Ifølge Trafikverket gjelder dette blant annet at entreprenøren på en urettmessig måte, og etter instrukser til ansatte og underleverandører, har tilbakeholdt informasjon og misbrukt den avtalte kompensasjonsordningen.

Onsdag klokken 13.00 var AF Gruppen-aksjen ned 5,5 prosent til 163 kroner.

– Vår første vurdering er at dagens kursreaksjon fremstår som en overreaksjon av to grunner. For det første blir estimatene minimalt påvirket. For det andre omtaler AF Gruppen kanselleringen som en stor overraskelse. Det vil si at vi ikke ser noen risiko for mer strukturelle problemer. Når det er sagt, er påstandene mot selskapet alvorlige, og vi vil fortsette å følge saken nøye, sier Carnegie-analytiker Jenny Pedersen, som har kjøpsanbefaling med kursmål på 188 kroner.

Liten effekt

AF Gruppen har kommet med en offisiell uttalelse der det uttrykker forvirring og frustrasjon over kontraktstermineringen. Den gjenværende prosjektverdien i ordrereserven er estimert til 1 milliard kroner, mens den totale ordrereserven for anleggsvirksomheten til AF Gruppen utgjør 16,4 milliarder kroner.

På konsernbasis er ordrereserven på 40,4 milliarder kroner, og hevingen utgjør dermed 2,5 prosent av den totale ordrereserven.

– Vi anslår at kanselleringen vil redusere inntektene i anleggsvirksomheten med 1-3 prosent i perioden 2025-2027, sier Pedersen og fortsetter:

– Det er verdt å merke seg at AF Gruppen så sent som forrige fredag trakk frem dette prosjektet som en suksesshistorie i kategorien store ordre.

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen har hatt tiårsjubileum med sin salgsanbefaling på AF Gruppen. I en oppdatering skriver han følgende:

«Vi anslår at konsensus EPS (inntjening pr. aksje, red.anm.) kan falle med 5-6 prosent som en direkte konsekvens av ordreavlysningen. Likevel mener vi at den indirekte effekten av anklagene fra den svenske transportmyndigheten – om forsettlig og systematisk overfakturering samt overforbruk av maskiner – kan være mer skadelig. Vi avventer ytterligere informasjon fra selskapet».