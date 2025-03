Sindre Bakkejord styrer investeringene sine fra Sveits, etter at han flyttet til skiparadiset Engelberg i slutten av 2022. Han har vært aksjonær i NRC lenge, men kjøpte seg kraftig opp i jernbaneentrepenøren på senhøsten i fjor.

Nå har han ifølge en flaggemelding kjøpt rett under 9,8 millioner aksjer. Dette mer enn dobler eierandelen hans til 18,1 millioner aksjer – og gir en andel på 10,48 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

– Jeg har sterk tro på den sterke markedsposisjonen NRC besitter innen den nordiske jernbanesektoren, sier Bakkejord til Finansavisen.

Basert på forrige sluttkurs på 4,78 kroner, så tilsvarer det et kjøp på 46,6 millioner kroner. I september hentet selskapet 200 millioner kroner til dumpingpris på 2,5 kroner og nye 50 millioner i en reparasjonsemisjon. Før den ble landet fikk ledelsen massiv kritikk i media for håndteringen av aksjonærene.

Flaggemeldingen kommer etter at det statlige finske jernbaneselskapet VR-Yhtymä Oy solgte hele beholdningen sin. Aksjene eide de etter et oppgjør i forbindelse med NRCs kjøp av det finske selskapet VRC Track i 2019. På det tidspunktet sto NRC-aksjen i over 60 kroner, mer enn ti ganger så høyt som i dag.

– Jeg tror grepene ledelsen nå tar vil løfte bunnlinjen fremover. Dette i kombinasjon med en attraktiv og lav verdsettelse av selskapet, sier Bakkejord.

Suksessrik familie

Broren til Sindre, Erik Bakkejord startet suksesselskapene Stepstone og Intility, og sammen med faren Edvard Bakkejord har familien bygget opp en milliardportefølje innen eiendom og på børs via investeringsselskapet Sober.

Han er medaksjonær i familiekonsernet, men styrer i tillegg en portefølje på rundt 450 millioner kroner på Oslo Børs.

STJERNEFORVALTER: Oskar Bakkevig har hatt stor suksess i aksjemarkedet. FOTO: Privat

Etter sitt siste kjøp rykker Bakkejord opp og forbi investor Christen Sveaas og blir tredje største eier i jernbaneentreprenøren etter fond forvaltet av Nordea og forvalteren Oskar Bakkevig, som eier rundt 20,5 millioner aksjer fordelt på Holmen Spesialfond og investeringsselskapet Innovemus.

Bakkevig kom inn som eier i NRC etter emisjonen i september, som ble satt på 2,5 kroner. Siden den gang har aksjekursen nesten doblet seg. Mye av oppgangen kom i perioden rett etter kapitalinnhentingen og børsfesten har roet seg betraktelig for aksjonærene, som har måttet se aksjen falle 15 prosent de siste tre månedene.