Milliardkontrakt til Veidekke

Veidekke har inngått en kontrakt med Bane NOR Eiendom verdt 980 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Oppdraget omfatter bygging av det miljøsertifiserte StasjonsKvartalet med blant annet 234 leiligheter på nye Trondheim S.

– Vi takker for oppdraget og gleder oss til å videreføre det gode samarbeidet med Bane Nor Eiendom etter en svært god samspillsfase. Vi er i rute med det nye terminalbygget og et stort kontorbygg på Trondheim S som begge vil stå klart før året er omme. Derfor passer det jo veldig bra for oss å fortsette med neste byggetrinn, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Stasjonskvartalet strekker seg over to kvartaler med totalt 38.000 m2 bygningsmasse ved togstasjonen i Trondheim.

Arbeidet starter etter sommerferien med planlagt ferdigstillelse i to trinn henholdsvis i starten og mot slutten av 2028. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for første kvartal.