Dømt til fengsel for å ha drevet fakturafabrikk

En mann er i Buskerud tingrett dømt til to år og fem måneders fengsel for grov økonomisk utroskap av ca. åtte millioner kroner, grov hvitvasking av ca. 1,2 millioner kroner og grovt brudd på regnskapsloven.

Hvitvaskingsoperasjon

Den økonomiske utroskapen skjedde i all hovedsak som ledd i en større hvitvaskingsoperasjon der den domfelte etter avtale med kunder i byggebransjen skrev ut fiktive fakturaer til kundene for konsulenttjenester som ikke var levert, ifølge Økokrim.



– Betalingen ble så tatt ut i kontanter og delvis betalt tilbake til kundene, og delvis fordelt mellom den domfelte og mellommenn som betaling for den fiktive fakturavirksomheten, sier politiadvokat Marthe Stømner Smestad i Økokrim.

Uenig

Ifølge Økokrim mente den domfelte at lovbruddene ikke burde straffes like strengt som når ekte virksomheter blir tappet for penger, ettersom aksjeselskapene ikke hadde noen reell inntekt og derfor heller ikke led noe reelt økonomisk tap. Borgarting lagmannsrett sa seg uenig, og forkastet anken fra den domfelte.

– Viktig rettsavklaring

– Dommen viser at økonomisk utroskap i form av å utnytte et aksjeselskap til å skrive ut fiktive fakturaer og sluse penger gjennom, som ledd i hvitvasking, skal straffes like strengt som utroskap i form av å tappe en ellers legal virksomhet for penger. Dette er en viktig rettsavklaring, sier Smestad.

Dommen er rettskraftig.