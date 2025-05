– Hvilke tanker har du om verdien på din aksjepost?

– Jeg har for så vidt ikke noen andre tanker enn at jeg har de aksjene jeg har. Jeg har tenkt å bli i selskapet og beholde aksjene, svarer Jahren.

De eksisterende aksjene som eies av Ratos og som ikke selges i forbindelse med noteringen, blir underlagt en lock-up-periode på 180 dager.

Aksjene som eies av selskapets administrerende direktør og viseadministrerende direktør blir underlagt en lock-up-periode på 720 dager, etterfulgt av at en tredel av aksjene frigjøres fra lock-up hvert år, med første frigjøring etter de første 720 dagene.

Også styre, medlemmer av ledelsen og ansatteaksjonærer blir underlagt ordninger med lock-up.

Navnet Sentia kommer som resultat av en lang prosess, opplyser han.

– Vi skulle prøve å sette sammen et navn som var representativt for de to selskapene i Sverige og Hent i Norge. Elementer fra alle de tre navnene er blitt Sentia til sammen.

Selskapet har ikke planlagt å hente ny kapital i forbindelse med noteringen. Ratos skal imidlertid selge seg ned til under 50 prosent.

BYGGEPROSJEKT: Aker Tech House og Fornebuporten Illustrasjon: Sentia

– Robust vekst

I en pressemelding skriver selskapet at det tar sikte på robust vekst.

– Blir det oppkjøp?

– Nei, primært satser vi på organisk vekst. Det er stort sett slik selskapet har vært bygget opp, med unntak av ett mindre oppkjøp i Sverige. Det vil også være grobunn fremover, men vi vil vurdere enkelte oppkjøp hvis noe skulle passe inn i våre fremtidige tanker.

Noteringen gi ytterligere finansiell, operasjonell og strategisk fleksibilitet, understreker selskap.

BYGGEPROSJEKT: Bodø Lufthavn. Illustrasjon: Sentia

– Operativt handler det først og fremst om at vi skal kunne vokse i Sverige, med kompetanse på store og komplekse prosjekter. De to svenske delene av Sentia bidrar med erfaring og forståelse om svenske regler og svenske kontraktsstrukturer. Da kan vi håndtere større prosjekter i Sverige enn hva vi gjør nå.

– Hvorfor er børsnotering den beste måten å oppnå denne fleksibiliteten på?

– Vi blir mer synlige på børs. Det er et godt grunnlag for å vokse videre, og det er et naturlig neste steg for Sentia i forhold til den utviklingen vi har hatt.

Investeringsselskapet Ratos er allerede notert på Stockholm-børsen. Ifølge Jahren velger imidlertid selskapet å gå til Oslo Børs fordi over 80 prosent av virksomheten foregår i Norge.

BYGGEPROSJEKT: Regjeringskvartalet, A- og D-blokken. Illustrasjon: Sentia