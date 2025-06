Sist mandag kunngjorde Sentia sin intensjon om å søke opptak på børs.

Sentia er en nordisk byggentreprenør som i Norge er best kjent for sitt datterselskap Hent.

Byggeselskapet verdsettes til 5 milliarder kroner, og planen var å bli notert innen utgangen av 2025.

Nå kunngjør selskapet vilkårene for børsnoteringstilbudet på Oslo Børs.

Vil øke fra 11 prosent

De fire hjørnestensinvestorene DNB Asset Management, Arctic Asset Management, Amundsen Investment Management og Tind Asset Management kjøper aksjer for 670 millioner kroner.

I tillegg har selskapets konsernsjef, Jan Jahren, indikert at han, gjennom sitt heleide selskap Jan Jahren AS, vil tegne seg for aksjer for 100 millioner kroner.

Ved inngangen til 2024 hadde Jan Jahren AS en egenkapital på 209 millioner kroner. Av dette var 191 millioner kroner finansielle anleggsmidler, mens kassebeholdningen var på 19 millioner kroner.

Jahren sitter allerede på 11 prosent av aksjene i Sentia.

Jahren er utdannet sivilingeniør ved NTNU, og startet i Hent i 1987.

Starter tirsdag

Sentia-aksjene blir tilbudt til en fast pris på 50,00 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en egenkapitalverdi for selskapet på omtrent 5 milliarder kroner.

Noteringssøknaden ventes å bli levert rundt tirsdag 3. juni 2025. Forutsatt en vellykket gjennomføring forventes Sentias aksjer å bli tatt opp til notering og begynne handel på Euronext Oslo Børs rundt 13. juni 2025 under tickeren SNTIA.

Det blir ikke tilført ny kapital i transaksjonen. Tilbudet består i at dagens hovedeier, Ratos, selger seg ned.

Bookbuilding-perioden starter 3. juni klokken 9, og retter seg både mot institusjonelle investorer, ansatte og eksterne privataksjonærer.