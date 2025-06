AF Gruppen får gjenvinningsoppdrag

AF Gruppen er tildelt en kontrakt av Heerema Marine Contractors (HMC) for ingeniørtjenester, mottak, demontering og resirkulering av en produksjonsplattform i britisk sektor av Nordsjøen. Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Den samlede vekten av plattformens overbygning og understell er nær 15.000 tonn.

Strukturene skal etter planen leveres til AF Miljøbase Vats i Rogaland i perioden 2026 til 2029.

«Vi er svært glade for å ha blitt tildelt denne kontrakten av HMC. Dette prosjektet samsvarer godt med vår kjernekompetanse og reflekterer vår sterke merittliste for å levere trygge og effektive løsninger for mottak, demontering og resirkulering», sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør Offshore i AF Gruppen.

Fortsatt vekst innen avvikling av offshoreinstallasjoner

AF Gruppen har det siste tiåret bygget opp betydelig kapasitet og kompetanse innen demontering og gjenvinning av olje- og gassinfrastruktur, og satser tungt på dette området i årene som kommer.