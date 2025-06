– Folk blir mer optimistiske og villige til å flytte. De kan få litt mer igjen for boligen sin når de selger, og samtidig få økt låneramme. Det gir større betalingsvilje og -evne, som igjen gjør det lettere å sette i gang flere boligprosjekter enn i dag, sier Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig, til NRK.

Torsdag kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Dette er det første rentekuttet på fem år.

– Det er veldig positivt for byggebransjen som helhet, og vil trolig føre til færre konkurser og flere sysselsatte, sier han.

Han får støtte fra daglig leder og sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due-Andresen.

– Usikkerhet rundt både egen og landets økonomi har gjort norske husholdninger tilbakeholdne. Nå tror jeg rentekuttet kan bidra til en viss bedring og at folk blir mer positive. Det kan gi byggebransjen større trygghet til å igangsette nye prosjekter, fordi sjansen øker for å få boligene solgt, sier hun.

Det viktigste er ikke selve rentekuttet, men signalet om at rentetoppen er bak oss, mener hun.

– Det som er viktig, er at nå kan norske husholdninger være trygge på at det verste er over på rentefronten, sier Due-Andresen.