Frigaard-selskaper konkurs

To sentrale selskaper i Frigaard-konsernet er slått konkurs etter store økonomiske tap, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Trond Frigaard bekrefter til avisen at både Frigaard Entreprenør og morselskapet Frigaard Property Group har begjært seg selv konkurs. Konkursbegjæringen ble sendt til Søndre Østfold tingrett fredag, etter at styrene i de to selskapene tok den endelige beslutningen.

– Det er trist for de ansatte som mister jobbene sine, men nå så vi ingen annen utvei. Vi har lidd store økonomiske tap, ifølge Frigaard.



Han forklarer at det særlig er Frigaard Entreprenør som har stått i en krevende situasjon over lengre tid, noe som til slutt også rammet morselskapet. Situasjonen har vært spent særlig de siste to til tre årene, og selskapene har tapt mye penger.

– Dette selskapet har over lengre tid hatt utfordringer som skyldes manglende oppdrag, prosjekter som har blitt utsatt eller kansellert og heving av inngåtte kontrakter, kommenterer Frigaard.

27 ansatte i Sarpsborg og Østfold mister jobbene sine som følge av konkursen. Selskapet har totalt 250 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

I 2021 var Trond Frigaard på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Han var da på 163. plass med en formue på 2,5 milliarder kroner.