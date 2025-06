Milliardkontrakt med Kongsberg

Veidekke har landet en kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace for å bygge det nye kontorbygget «Utsikten» i Kongsberg Teknologipark.

Kontrakten har en verdi på omtrent 2,3 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift, og Veidekke er engasjert som totalentreprenør.

Det nye bygget får et areal på 65.000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer og skal huse rundt 2.300 arbeidsplasser. Prosjektet har vært under utvikling siden november 2024.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for mange – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og det betyr mye for oss i Veidekke, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Prosjektet markerer en viktig milepæl for Kongsberg i arbeidet med å realisere våre vekstambisjoner, sier Frode Bakken, prosjektansvarlig i Kongsberg Defence & Aerospace.

Prosjektet gjennomføres av Veidekke Bygg i Buskerud, Vestfold og Telemark. Grunnarbeidene er allerede godt i gang, og ferdigstillelse er planlagt i løpet av første halvår 2028. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2025.