– Dette er en tøff dag for medarbeiderne våre ved Moelven Løten, og vi skulle så gjerne hatt en annen beskjed til dem, kommenterer styreleder Anders Lindh.

– Det er med tungt hjerte vi avvikler en så tradisjonsrik bedrift, men vi må dessverre erkjenne at kostnadene ved sagbruket er for høye til at vi kan forsvare videre drift.

Sagbruket har 28 ansatte som har spesialisert seg på å sage grovt furutømmer. Moelven har eid sagbruket siden 2000.

Kostnadsøkninger

– Dette handler ikke om hvordan medarbeiderne her har driftet sagbruket. De har virkelig gjort alt de kan for å ha fokus på det de kan gjøre noe med, men råvareprisene og produksjonskostnadene er dessverre for høye. I tillegg er det et svakt marked kombinert med et prisnivå på ferdigprodukter som ikke reflekterer kostnadene våre, sier Lindh.

Skulle Moelven Løten blitt driftet videre, måtte Moelven ha investert rundt 50 millioner kroner for å møte nye miljøkrav som kommer fra 2030, opplyses det.



– Med manglende lønnsomhet, og med det faktum at sagbruket er det minste i Moelven-konsernet og har mindre volum å fordele kostnadene på, kan vi ikke prioritere å legge så store investeringer hit, forklarer Lindh.

I mai besluttet Moelven å legge ned sagbruksvirksomheten i Ransby i Sverige, som er en del av selskapet Moelven Notnäs Ransby AB. 24 medarbeidere ble rammet av nedleggelsen.

Moelven Årjäng Såg AB og Moelven Dalaträ AB har også de siste månedene gjort endringer i produksjonen for å øke lønnsomheten, noe som blant annet har medført nedbemanninger.