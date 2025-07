Statsbygg har tildelt AF Gruppen en samspillsentreprise for bygging av et rundt 7.000 kvadratmeter stort nybygg i tilknytning til det eksisterende politihuset på Grønland i Oslo, går det frem av en børsmelding fredag.

Prosjektet skal romme arealer for spesielle behov i tillegg til ordinære kontorarealer, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Statsbygg og politiet.

Byggestart i 2028

Kontrakten vil bli inngått rett etter karensperiodens utløp. Oppstart for samspillsfase 1 er i august 2025, mens samspillsfase 2 (gjennomføring) etter planen skal starte opp i 2028.

Samlet kontraktssum estimeres til 400 millioner kroner. Kontrakten for samspillsfase 2 anslås til 370 millioner kroner. og vil tas inn i ordrereserven ved eventuell inngåelse. Begge summene er eksklusive moms.

Nybygget skal oppføres mellom dagens politihus i Grønlandsleiret og Åkebergveien, hvor Gamle arrest ligger i dag – og innenfor samme fotavtrykk.

Står på «gul liste»

Hoveddelen av eksisterende bygningsmasse sto ferdig i 1978, før en ny sentralarrest var klar i desember 2007. Samlet snakker vi om rundt 55.000 kvadratmeter bruttoareal.

Hovedbygningen er vernet i verneklasse 2 i Landsverneplanen for justissektoren, og står på Byantikvarens gule liste. En begrunnelse for vernet er at bygget er «en monumental eksponent for omorganisering og sentralisering av politiet fra slutten av 1960-tallet.»