Dyrere å bygge med el-graver

Miljødirektoratet har regnet på kostnaden for overgang til elektriske anleggsmaskiner. Den varierer sterkt fra en type maskin til en annen. Anleggsmaskiner er to til fem ganger dyrere enn dieseldrevne maskiner.

Det får konsekvenser for vei- og byggeprosjekter. Entreprisekostnaden for slike prosjekter vil øke med én til ti prosent, avhengig av type prosjekt. Obos mener utslippsfri drift øker kontraktsprisen med 6 til 8 prosent, med utgangspunkt i aktuelle tilbud.

Kanskje ikke så meget, men i en tid med rekordhøye byggekostnader og rekordlav boligbygging, er ytterligere økning av byggekostnadene det siste vi trenger.

Det som imidlertid glitrer med sitt fravær i rapporten er nyttevirkningene av utslippskuttene. Den nøyer seg med å vise til reduksjon av utslipp i Norge. Begrunnelsen for utslippskutt ligger imidlertid i deres virkning på klimaet, og det er et globalt, ikke et særnorsk problem.

Sammenhengen mellom utslipp av CO2 og klima er omstridt, men jeg antar Miljødirektoratet og deres oppdragsgivere har tillit til klimamodeller som er utviklet for å beregne sammenhengen mellom utslippsreduksjoner og påfølgende endringer i global temperatur?

The Heritage Foundation har laget en klimakalkulator og en reduksjon i EUs utslipp på 20 prosent vil redusere forventet global temperatur i 2100 med 0,02 grader. Det er basert på maksimal klimafølsomhet.

Norges utslipp er omtrent én prosent av utslippene i EU. Antar vi en lineær sammenheng i intervallet 0 til 20, skulle eliminering av alle utslipp i Norge redusere temperaturen i 2100 med 0,001 grader.

Utslippene fra anleggsmaskiner er kun en liten del av dette. Virkningen av å eliminere dem er tilsvarende mindre. Det ser altså ut til at elektrifisering av anleggsmaskiner i Norge neppe vil være i forhold til hva det koster.

Rögnvaldur Hannesson

Professor emeritus, Norges Handelshøyskole (NHH)