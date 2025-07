Ser stor oppside i børsnykommer

ABG Sundal Collier innleder dekning av børsnykommeren bygg- og entreprenørselskapet Sentia.

Analytikerne Bengt Jonassen og Åsne Holsen ender på en kjøpsanbefaling og et kursmål på 80 kroner. Aksjen stengte på 62,00 kroner onsdag, som gir en oppside på 29 prosent. ABG var for øvrig tilrettelegger for børsnoteringen.

Sentia bygger store og komplekse bygg, og har tatt markedsandeler de seneste tre årene og ventes å gjøre det også i 2025, påpeker ABG-analytikerne.

Etter sammenslåingen av Hent, SSEA, Vestia og Kiruna Målbygg i 2024 rapporterte Sentia en omsetning på 10,6 milliarder kroner og en ebit-margin 5,4 prosent. Ordreinngangen har vært sterk, med en ordrereserve på 18,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2025.

Meglerhuset regner seg frem til en fair value på mellom 61 og 109 kroner pr. aksje, basert på en kombinasjon av DCF, multipler og totalavkastningstilnærming. Selskapet har en kapitallett modell med høy kontantgenerering og en netto kontantposisjon på 2,7 milliarder kroner.

«Sentia benytter en samarbeidsmodell, der selskapet arbeider tett med kundene fra start for å designe og planlegge prosjektene. Dette reduserer risikoen samtidig som lønnsomheten opprettholdes. Selskapet har som mål å nå 15 milliarder kroner i omsetning innen 2030, en ebit-margin på 5 prosent over tid og en utdelingsgrad på over 70 prosent», skriver ABG-analytikerne.