Nye forsinkelser for E6-utbygging i Trøndelag

Prosjektsjef Magne Ramlo i Nye Veier AS bekrefter utsettelsen overfor Adresseavisen. Forsinkelsen skyldes hovedsakelig at planleggingen av utbyggingen tok lengre tid enn forventet.

Prosjektet, som er en del av E6-utbyggingen mellom Ranheim i Trondheim og Værnes flyplass, har vært sterkt forsinket etter et brudd med den opprinnelige entreprenøren i 2023. Hæhre Entreprenør AS fikk kontrakten for strekningen Ranheim-Sveberg sommeren 2024.

Ramlo påpeker at det meste av strekningen vil være klar høsten 2027, men arbeidet med Væretunnelen vil fortsette inn i 2028.

Rehabiliteringen av den eksisterende Væretunnelen er mer omfattende enn først antatt, blant annet på grunn av grunnforholdene. Sikkerhetshensyn under sprengningsarbeidet bidrar også til forsinkelsen.

Nye Veier anslår at ferdigbyggingen av strekningen vil koste nesten 4 milliarder kroner, betydelig mer enn tidligere anslått.