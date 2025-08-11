Nødhjelp fra snill revisor

BERGER EGENKAPITALEN: Alliero-sjef Carl Espen Wollebekk har hatt negativ skatt de siste 20 årene, men likevel er fordelen av å slippe skatt i fremtiden bokført med 12 millioner i verdi i Allieros balanse, mens en fordring på et morselskap uten midler er bokført til 14,5 millioner. Foto: Eivind Yggeseth

Lukk