Nødhjelp fra snill revisor

Alliero har restrukturert selskapet etter halvert omsetning på tre år. Egenkapitalen reddes ved at revisor har godtatt stor skattefordel i balansen i et selskap, som sjelden betaler skatt, og en stor fordring på morselskapet, som ikke eier nåla i veggen.

Publisert 11. aug.
BERGER EGENKAPITALEN: Alliero-sjef Carl Espen Wollebekk har hatt negativ skatt de siste 20 årene, men likevel er fordelen av å slippe skatt i fremtiden bokført med 12 millioner i verdi i Allieros balanse, mens en fordring på et morselskap uten midler er bokført til 14,5 millioner. Foto: Eivind Yggeseth
Steinar Grini
Redaktør
