Veidekke omsatte for 11,3 milliarder kroner i andre kvartal 2025, opp fra 10,8 milliarder kroner samme periode i fjor.

Resultatet ble 538 millioner kroner før skatt, opp 11 prosent fra 484 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsmarginen var 4,4 prosent, mot 4,3 prosent i fjor.

– Veidekke hadde god aktivitet i andre kvartal, og både omsetning og resultat økte, sammenlignet med året før. Det er spesielt i Bygg Norge vi så en tydelig omsetningsøkning i kvartalet. Lønnsomheten i porteføljen er god, og resultatet øker mot fjoråret i store deler av konsernet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 11.327 10.780 Driftsresultat 498 466 Resultat før skatt 538 484 Resultat etter skatt 420 377

– Speiler ikke markedet

Finansdirektør Jørgen Wiese Porsmyr bemerker likevel at konjunkturinnhentingen går tregere enn det de fleste trodde for et halvt år siden.

– Veidekkes kontraktsinngang speiler ikke markedet som helhet, hevder han.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde 14,3 milliarder kroner, en betydelig økning fra 9,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. Ordrereserven utgjorde 49,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 41,1 milliarder på samme tid i fjor og fra 41,0 milliarder ved årsskiftet.

56 prosent av ordrereserven kommer til omsetning i de neste 12 månedene.

– Ordreinngangen var spesielt høy i den norske byggvirksomheten, men vi har en god og diversifisert inngang i flere deler av konsernet. Det er blant annet inngått flere større kontrakter knyttet til forsvar og kritisk infrastruktur, uttaler Bengtsson.

– En salig blanding

Den norske byggvirksomheten har nå en ordrereserve på 19,0 milliarder kroner, betydelig opp fra 14,2 milliarder for ett år siden.

– For oss betyr det at nedgangstrenden har snudd. Med våre prognoser, tror vi at byggemarkedet vil øke mot slutten av året og inn i 2026, sier Bengtsson.

Den største byggekontrakten som ble landet i andre kvartal var et nytt kontorbygg for Kongsberg Gruppen, verdsatt til 2,3 milliarder kroner, men det ble også signert kontrakter for to leilighetsprosjekter i Oslo og Asker. Disse har en samlet kontraktsverdi på 924 millioner kroner.

– Boligutbyggerne peker gjerne på veldig høye byggekostnader som en viktig årsak til at det blir bygget så få boliger?

– Om det er byggekostnaden som er for høy, prisene som er for lave eller tomtekostnaden som er for høy fra gammelt av – det er nok en salig blanding, sier Porsmyr, før Bengtsson skyter inn:

– Om man samarbeider tidlig, kan man forme prosjektene slik at man får lavere kostnader.

Veidekke-aksjen reagerte negativt på tallslippet, og var ned drøyt 2 prosent i formiddagstimene på Oslo Børs.

Dagen før sto aksjen imidlertid i all-time high. Det seneste året har kursen løftet seg 40 prosent.