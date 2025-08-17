– I løpet av våren solgte vi 55 prosent av aksjene i BundeBygg til Backe, men vi venter, som alle andre, på at renten skal krympe og at investorenes investeringslyst skal bedres, sier Bundegruppen-sjef Odd-Erik Bunde.

Blytunge år

Bygg- og eiendomskonsernet Bundegruppen har lagt bak seg noen blytunge år.

I 2022 og 2023 viste regnskapene et samlet tap før skatt på 262 millioner kroner, etter at fastpriskontrakter hadde kostet dem svært dyrt.

Les også Ny kjempesmell for familieeid entreprenørselskap – Vi hadde noen prosjekter i fjor som såret oss voldsomt, sier BundeGruppen-sjef Odd Erik Bunde. På to år har selskapet tapt 263 millioner før skatt.

I 2021 hadde konsernet inntekter på 1,95 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 42,8 millioner. I fjor var inntektene en tredel av dette, mens resultatet før skatt endte snaut 6 millioner i minus.

– Dere har hatt et kraftig omsetningsfall på tre år. Hva er ambisjonene fremover?

Bundegruppen (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 686,8 852,7 Driftsresultat 38,3 −152,9 Resultat før skatt −5,7 −181,2 Årsresultat 2,6 −142,5



– Vi, og mange andre i bransjen, er preget av et tøft marked. Ordrereserven ser bra ut, men vi skulle gjerne hatt noen flere oppdrag, særlig innen bolig, sier Bunde.

Han sier at lange reguleringsplaner, vansker med å få finansiert byggeprosjekter, og høye byggekostnader som gjør det vanskelig å regne hjem potensielle prosjekter, gir et tøft marked.

– Vi vurderer rehabilitering, kontorbygg, bolig og annet, men det er litt kjedelige tider der litt for lite kommer i gang, sier han.

INN MED 50 MILL.: Gründer Knut Bunde (80) er tilbake på eiersiden og i styret. Arkivfoto: Kaare Martin Granerud

Selskapet har så langt konsentrert seg om Oslo og Akershus, og det blir nedslagsfeltet fremover også.

Selger ut

Rett før jul solgte Bundegruppen et nybygget kontorbygg, fullt utleid til Oslo Bygg. Bunde ville ikke ut med salgsprisen, men det ble spekulert i rundt 700 millioner kroner, tilsvarende 50.000 kroner per kvadratmeter. Tomten hadde Bunde eid i 30 år.

– Vi fikk et godt overskudd på det salget, men andre prosjekter måtte nedskrives, så vi gikk litt i pluss etter skatt i fjor, sier Bunde.

Henter 50 mill. fra far

Selskapet var frem til høsten i fjor eid 46 prosent hver av søsknene Odd-Erik Bunde og Anne Bunde Madslien. Da ble det gjennomført en emisjon på 50 millioner kroner, og inn kom faren Knut Bunde, som etablerte selskapet i 1992 sammen med fire kolleger.

Bunde sr. tok hele emisjonen og fikk med det 11,2 prosent av aksjene, som priset selskapet til 445 millioner.

Han har vært ute av systemet en stund og har ikke sittet i styret på noen år.

– Hvorfor kommer han inn igjen nå?

– Det er litt private årsaker til hvordan vi løser det, men vi har investert sammen i eiendom, og nå kommer han opp i morselskapet, sier han.