SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

AF Gruppen fikk en omsetning på 7.808 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 7.651 millioner kroner i samme periode i fjor, viser fredagens kvartalsrapport.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 210 til 588 millioner kroner, mens resultatet før skatt gikk fra beskjedne 21 millioner i andre kvartal i fjor til 388 millioner kroner i år.

Kraftig marginløft

EBITDA-marginen steg dermed fra 2,7 til 7,3 prosent, mens resultatmarginen steg fra 0,3 til 5,0 prosent.

– Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i kvartalet, med gode prestasjoner på tvers av organisasjonen. Det er gledelig med resultatfremgang i Betonmast og Sverige, sier konsernsjef Amund Tøftum i en kommentar.

Ordreinngangen var 8.068 millioner kroner i kvartalet, slik at ordrereserven ved utgangen av kvartalet kom opp i 44.493 millioner kroner. Bygg-divisjonen fikk 3.357 millioner kroner i nye ordre, og en ordreinngang på nesten det doble fra andre kvartal i fjor. Ordrereserven var ved utgangen av kvartalet 10.954 millioner kroner.

Les også AF Gruppen krever erstatning En kansellert avtale i Stockholm svekker resultatet til AF Gruppen med rundt 100 millioner kroner. Selskapet er uenig i kontraktshevingen og vil kreve erstatning.

Fra minus til pluss

Anlegg bidro med en resultatmargin på 7,1 prosent, og økte den dermed fra 6,4 prosent i samme periode i fjor. I Bygg gikk marginen fra 4,2 til 3,9 prosent, mens den for Betonmast steg fra 2,0 til 5,5 prosent.

Energi og Miljø måtte se marginen falle fra 5,4 til 5,1 prosent, mens marginen i den svenske virksomheten ble snudd fra minus 0,2 til pluss 6,2 prosent. Offshore-virksomheten gikk fra minus 241 millioner kroner i fjor til bare et lite underskudd i år. Andre kvartal 2024 ble tynget av at AF Decom måtte ta en resultatnedjustering på et prosjekt på nederlandsk sokkel.

Eiendom gikk også med et lite underskudd. Virksomheten inngikk 61 salgskontrakter i løpet av kvartalet etter en vellykket salgsstart for boligprosjektet Fagerblom på Fagerborg i Oslo.