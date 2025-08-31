Jernbaneentreprenøren NRC Group måtte for ett år siden gjøre en emisjon til kurs 2,50 kroner og hentet inn et beløp som tilsvarte nesten hele børsverdien på 300 millioner kroner. Emisjonen var et krav fra obligasjonseierne etter at lånebetingelsene var brutt.
Blant investorene som da kjøpte aksjer med begge hendene var investor Sindre Bakkejord og forvalteren Oskar Bakkevig.
Siden har aksjen gått som en kule.
– Positiv reise
Nå handles aksjen til over 7 kroner og markedsverdien er kommet opp i 1,2 milliarder kroner – fortsatt lite for et selskap med årlige inntekter på 7 milliarder kroner, men uansett en stor bedring i løpet av kort tid. Bedringen skyldes først og fremst kostnadskutt.
Selskapet har snudd et driftstap på 840 millioner kroner i første halvår 2024, til 33 millioner i pluss for første halvår 2025.
Sindre Bakkejord, som mer enn doblet innsatsen i mars i år da den finske stat solgte, til kurser på godt under 5 kroner, sitter nå med NRC-aksjer til en verdi av 130 millioner kroner.
– Det har vært en positiv reise så langt. Jeg har stor tro på at selskapet vil levere gode resultater fremover, sier han.
Bakkejord styrer investeringene sine fra Sveits, etter at han flyttet til skiparadiset Engelberg mot slutten av 2022. Broren til Sindre, Erik Bakkejord startet Stepstone og Intility, og sammen med faren Edvard Bakkejord har familien bygget opp en milliardportefølje innen eiendom og på børs via investeringsselskapet Sober.
P/E på 10
En annen som har tjent massivt på NRC-aksjer i det siste er ingen ringere enn stjerneforvalteren Oskar Bakkevig. Holmen Spesialfond eier aksjer for 120 millioner. I tillegg eier han aksjer for 40 millioner kroner privat.
– Vi ser allerede per andre kvartal i år en betydelig underliggende marginforbedring i NRC, noe som har gitt et kursløft. NRC har vært gjennom syv tøffe år, men har nå styrket balansen, fått på plass en kompetent og erfaren ledelse i Anders Gustafsson og Åsgeir Nord og skiftet ut styret, sier Bakkevig.
Han legger til at kostnadskuttene er gjennomført i Finland, og at det er pågående kostnadskutt i Norge som vil gi effekt fra 2026. I tillegg liker han at selskapet har implementert en mer konservativ regnskapsføring med driftsresultat som måleparameter.
– Inntjeningskvaliteten er derfor betydelig styrket og avkastningskravet bør reduseres. Selskapet er derfor på god vei mot lønnsom tilvekst i 2026 med over 3 prosent driftsmargin og over 200 millioner kroner i driftsresultat, og trolig videre mot 4–5 prosents driftsmargin i årene 2027-2028, sier han og fortsetter:
– Med en P/E under 10 for neste år, og betydelig lavere for 2027-2028, tror vi på fortsatt god utvikling.
Rett før jul skrev Finansavisen at hans aksjefond har levert 700 prosent avkastning over 13 år. Suksessen vil ingen ende ta for Bakkevig, for i år har han ridd kursoppgangen i teknologiselskapet Pexip, samt i andre aksjer som for eksempel DNO.
Bakkevig er for øvrig blant de ti investorene Finansavisen følger i «Bjellesauporteføljen» der han er blant de beste bidragsyterne i år med Pexip-aksjen.