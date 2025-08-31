Jernbaneentreprenøren NRC Group måtte for ett år siden gjøre en emisjon til kurs 2,50 kroner og hentet inn et beløp som tilsvarte nesten hele børsverdien på 300 millioner kroner. Emisjonen var et krav fra obligasjonseierne etter at lånebetingelsene var brutt.

Blant investorene som da kjøpte aksjer med begge hendene var investor Sindre Bakkejord og forvalteren Oskar Bakkevig.

Siden har aksjen gått som en kule.

– Positiv reise

Nå handles aksjen til over 7 kroner og markedsverdien er kommet opp i 1,2 milliarder kroner – fortsatt lite for et selskap med årlige inntekter på 7 milliarder kroner, men uansett en stor bedring i løpet av kort tid. Bedringen skyldes først og fremst kostnadskutt.

Selskapet har snudd et driftstap på 840 millioner kroner i første halvår 2024, til 33 millioner i pluss for første halvår 2025.

Sindre Bakkejord, som mer enn doblet innsatsen i mars i år da den finske stat solgte, til kurser på godt under 5 kroner, sitter nå med NRC-aksjer til en verdi av 130 millioner kroner.

– Det har vært en positiv reise så langt. Jeg har stor tro på at selskapet vil levere gode resultater fremover, sier han.