Optimera, en av landets største byggevarekjeder, har varslet hyppige og kraftige prisøkninger. Det gjelder alt fra trelast og plater til isolasjon, stål, takprodukter og sement.

Hittil i år er det meldt om fire prisrunder, i januar, april, juni og en ny i oktober. Flere ganger har økningene ligget på mellom 5 og 15 prosent.

Konsekvensene for byggenæringen er dramatiske. Entreprenører, arkitekter og underleverandører melder om pressede marginer. Flere prosjekter er satt på vent, og både konkursfaren og arbeidsledigheten øker gjennom hele verdikjeden.

Byggenæringen er en av Norges største arbeidsgivere.

Svak krone og sterk etterspørsel

– Mange små og mellomstore entreprenører står nå i fare for å gå konkurs. Dette rammer ikke bare dem, men også bankene som har tung eksponering mot byggebransjen, sier en kilde i bransjen til Finansavisen.

«Svak krone mot utenlandske valutaer» skal ifølge Optimera være en av årsakene til prisveksten. Markedet påvirkes også av sterk internasjonal etterspørsel av sagtømmer og trelast. Dette har ført til rekordhøye eksportvolumer av norsk tømmer.

PRISENE SKYTER TIL VÆRS: Optimera har allerde varslet fire prisstigninger hittil i 2025. Foto: Iván Kverme

For boligmarkedet betyr utviklingen færre igangsatte prosjekter og høyere priser på nye boliger.

– Resultatet er at det norske samfunnet betaler prisen, gjennom høyere byggekostnader, færre boligprosjekter, og større risiko i bank- og boligmarkedet, sier kilden.

Det er i stor grad skogeierne og eksportleddet som tjener på dette. De får bedre betalt ved å selge direkte til utlandet enn til norske sagbruk. Dermed presses norske aktører på råvarekost, og prissjokket skyves videre over på entreprenører og sluttkundene.