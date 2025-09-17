Tiltalt for skattejuks for flere millioner

To menn fra Oslo er tiltalt for medvirkning til grove skattesvik og grove regnskapsovertredelser. Ifølge Økokrim gjelder saken oppsøkende og svart virksomhet på Østlandet.

Selskapet utførte steinleggings- og anleggsarbeid for privatpersoner på Østlandet, og hadde en omsetning på rundt 4,5 millioner kroner, som ikke ble oppgitt til myndighetene for beskatning.

– Vi mener at foretaket ble drevet svart. Det ble ikke gitt opplysninger om foretakets omsetning til skattemyndighetene, og det ble dermed ikke betalt skatt eller merverdiavgift til staten, sier Maja Salhus Røed, politiadvokat i Økokrim, i en pressemelding.

Den ene mannen er i tillegg tiltalt for medvirkning til grove skattesvik og grove regnskapsovertredelser gjennom et annet foretak i perioden 2019 til 2021. Dette foretaket hadde en total omsetning i perioden på 8,8 millioner kroner, som ikke ble oppgitt til beskatning.

Gikk fra dør til dør

Selskapene skaffet seg kunder gjennom anbudstjenester og oppsøkende virksomhet, hvor de gikk fra dør til dør og tilbydde håndverkertjenester til privatpersoner på Østlandet. Ifølge Økokrim har de benyttet seg av enkeltpersonsforetak registrert på stråpersoner i en kortere periode når de utførte håndverkstjenester, og Økokrim mener dette er gjort for å skjule kriminaliteten.

– De tiltalte benyttet kontrakter, og fakturerte for tjenestene med mva, og kundene betalte over bank. For kundene virket tilbudene dermed troverdige, og det var vanskelig å fatte mistanke om at foretakene ble drevet svart. Generelt er det viktig å være skeptisk til oppsøkende virksomhet, understreker Salhus Røed.

Rettsaken er berammet og mennene må møte opp i retten i desember.