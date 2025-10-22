– Våre analyser viser at median EBIT-margin (driftsmargin) siste tre årene varierer mellom 8 og 10 prosent, sier BDO-partner Morten Bogaard.
Stor norsk økning
Han har analysert oppkjøpsaktiviteten i det nordiske bygg- og anleggsmarkedet, og har sett en kraftig økning i Norge.
– Antallet transaksjoner i Norge i tolvmånedersperioden frem til juli i år er 125, som er all time high. Blant de oppkjøpte selskapene har medianomsetningen gått fra 45 millioner i 2024 til 69 millioner i år, sier han.
Oppkjøpsmultipler bygg- og anleggselskaper
|Omsetning (mrd. kr)
|EV/EBIT*
|Under 0,5
|5,7
|0,5-2
|6,8
|2-10
|8,5
|Børsnoterte
|12,6
|
* Selskapsverdi/driftsresultat
Det er altså ikke store konserner som utgjør trekker opp antallet, men små og mellomstore selskaper. Kjøperne er i stor grad PE-selskaper som skal bygge nye eller eksisterende plattformer og trenger spesialkunnskap innen ulike fag. Og de plukker ikke opp selskaper i krise for en billig penge.
– Det kan være dyrt å kjøpe selskaper som går dårlig, og de aktive PE-selskapene er ikke rigget for turn around-caser, sier Bogaard.
Høyere marginer enn gigantene
BDO har analysert de 125 oppkjøpene i Norge, og av disse gikk 14 med underskudd.
– Bygg- og anleggsbransjen hadde i 2024 en driftsmargin på 3,3 prosent, ned fra 4 prosent året før. De oppkjøpte selskapene hadde i fjor og i første halvår i år en margin på henholdsvis 10 og 8 prosent, sier han.
PE-industriens forretningsidé er å kjøpe selskaper, bygge dem større og selge dem etter typisk fem til sju år.
– PE-selskapene lever for å skape verdier gjennom vekst og synergier på tvers av porteføljen, men ikke minst gjennom multippel-ekspansjon. Større selskaper prises gjerne høyere (målt i EV/ebit-multippel, selskapsverdi/driftsresultat) enn mindre, sier han.
Høyere prising på store
BDOs analyser av det nordiske markedet viser at mens selskaper under en halv milliard i driftsinntekter får en EV/ebit på 5,7, prises store, børsnoterte til 12,6 ganger driftsresultat (se tabell).
– Det at større selskaper generelt oppnår en høyere prising enn mindre selskaper, har holdt seg stabilt i Norden i flere år, sier han.
Det er spesielt innen teknisk installasjon (rør, elektro og ventilasjon) at kjøpsinteressen har vært stor det seneste året. Her er 140 selskaper i Norden kjøpt opp, hvorav 51 av disse i Norge. Innen rådgivende ingeniører har det vært 62 salg i Norden.
Aktivt norsk PE-miljø
Norske PE-selskaper har vært aktive. Anter - som eies av Linx Equity - fokuserer på rørleggerselskaper, og har gjort 12 oppkjøp i Norge første halvår i 2025. Tekni-gruppen, som eies av Driv Kapital er nylig etablert i det norske markedet, mens FSN-eide Håndverksgruppen har gjort 24 oppkjøp i Skandinavia i 2024 og i første halvår i år.
Også Adelis-eide Vokstr og Driv Kapital-eide Servicealliansen har vært aktive, med henholdsvis fem og seks oppkjøp i Norge i samme periode.
Bygg- og anleggsbransjen står for en tredel av alle konkurser i 2024, og flere veletablerte selskaper har gått konkurs, noe som gir ringvirkninger for mange. Antallet nyetableringer har gått motsatt vei, fra opp mot 3.800 årlig frem til 2021 til bare 2.400 i fjor – det laveste nivået på 15 år.
– Er på bunnen
Bogaard ser for seg at det kan komme flere oppkjøp i det som ser ut som et lysere marked.
– Ser man på prognosene, er man på bunnen av konjunkturen, og pilene peker oppover. Det er lokale svingninger, og bransjen er fortsatt fragmentert, men man ser absolutt mange lønnsomme og attraktive oppkjøpskandidater, sier han.
Transaksjonsvolumet innen mellomstore selskaper har generelt falt i verden, mens det har holdt seg stabilt i Norden. Bygg- og anleggssegmentet står i dag for rundt 14 prosent av aktiviteten.