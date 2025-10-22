– Våre analyser viser at median EBIT-margin (driftsmargin) siste tre årene varierer mellom 8 og 10 prosent, sier BDO-partner Morten Bogaard.

Stor norsk økning

Han har analysert oppkjøpsaktiviteten i det nordiske bygg- og anleggsmarkedet, og har sett en kraftig økning i Norge.

– Antallet transaksjoner i Norge i tolvmånedersperioden frem til juli i år er 125, som er all time high. Blant de oppkjøpte selskapene har medianomsetningen gått fra 45 millioner i 2024 til 69 millioner i år, sier han.

Oppkjøpsmultipler bygg- og anleggselskaper Omsetning (mrd. kr) EV/EBIT* Under 0,5 5,7 0,5-2 6,8 2-10 8,5 Børsnoterte 12,6 * Selskapsverdi/driftsresultat

Det er altså ikke store konserner som utgjør trekker opp antallet, men små og mellomstore selskaper. Kjøperne er i stor grad PE-selskaper som skal bygge nye eller eksisterende plattformer og trenger spesialkunnskap innen ulike fag. Og de plukker ikke opp selskaper i krise for en billig penge.

– Det kan være dyrt å kjøpe selskaper som går dårlig, og de aktive PE-selskapene er ikke rigget for turn around-caser, sier Bogaard.

Høyere marginer enn gigantene

BDO har analysert de 125 oppkjøpene i Norge, og av disse gikk 14 med underskudd.

– Bygg- og anleggsbransjen hadde i 2024 en driftsmargin på 3,3 prosent, ned fra 4 prosent året før. De oppkjøpte selskapene hadde i fjor og i første halvår i år en margin på henholdsvis 10 og 8 prosent, sier han.

SER FOR SEG FLERE OPPKJØP: Morten Bogaard, partner BDO Foto: BDO

PE-industriens forretningsidé er å kjøpe selskaper, bygge dem større og selge dem etter typisk fem til sju år.