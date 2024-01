2023 ble et volatilt år for oljeprisene. På sitt laveste har prisen for et fat nordsjøolje vært nede i 70 dollar, mens den toppet seg på rundt 94,50 dollar fatet i midten av september.

Dermed har energiaksjene hatt et utfordrende år, konkluderer Goldman Sachs, som nå spår et lysere 2024 – særlig for de største europeiske oljeselskapene.

«Vi er for øyeblikket ved et vendepunkt der «EU Big Oil» har begynt å overgå «U.S. Big Oil», for å potensielt tette gapet på 40 prosent i verdsettelse mot sine amerikanske kolleger», skriver Goldman Sachs-analytikerne ifølge CNBC.

30 prosent oppside

Gode tilbakekjøpsprogrammer og større utbytter er blant faktorene som taler for å investere i europeiske oljeselskaper nå. Britiske Shell er blant investeringsbankens toppvalg for 2024, noe de begrunner med at selskapet har «den høyeste kvaliteten på kombinasjonen av eiendeler i sektoren».

Goldman Sachs trekker frem at selskapets solide portefølje kan gi ringvirkninger for kontantstrømmene for flere europeiske «Big Oils». Banken har en kjøpsanbefaling på Shell, og et kursmål på 85 dollar – noe som gir en oppside på nærmere 30 prosent fra dagens kurs.

Goldman Sachs anbefaler også kjøp av Eni- og BP-aksjer. Kursmålet på 18 euro gir en oppside på 17 prosent for italienske Eni, som eier 63 prosent av Vår Energi.

Estimatene jekket ned

Om britiske BP sier storbanken at de «fortsetter å vise sterk operasjonell gjennomføring i oppstrøm og handelsresultater». Med et kursmål på 620 pund ser de en oppside på hele 33 prosent.

Det er ikke all verdens optimisme å spore for oljeprisene i inneværende år. Det internasjonale energibyrået (IEA) har nedjustert sine estimater på oljeetterspørselen til 102,8 millioner fat pr. dag i 2024.

Eksperter Finansavisen har snakket med venter en oljepris på mellom 77 og 99 dollar fatet i 2024. Tirsdag koster et fat nordsjøolje 78,94 dollar, mens den amerikanske WTI-oljen blir omsatt for 73,40 dollar.