Fornybar kraft blir dessverre en dyr kraftkilde

Scatec Solar har nylig ferdigstilt solkraftanlegget Kenhardt i Sør-Afrika. Det kalles et hybrid-solkraftanlegg fordi det er koblet til et stort batteri. Prosjektet kostet rundt 1 milliard dollar, og det ga 540 MW kapasitet. Dette er dyr solkraft – over 1,8 millioner dollar per MW, men man har også fått et batterisystem med 225 MW effekt og 1.140 MWh lagringskapasitet. Det gir mulighet for å glatte ut solkraften. Derfor kunne Scatec få en 20-års avtale med det statlige kraftselskapet om å kontinuerlig levere 150 MW til kraftnettet fra kl. 05.00 til kl. 21.30 hver dag hele året.

Ivar Strompdal. Foto: Iván Kverme

150 MW er bare 28 prosent av kapasiteten på 540 MW. Garantien gjelder bare i 16,5 av døgnets 24 timer, og garanterer levering av 903 GWh strøm gjennom hele året. Dette blir 19 prosent av det man kunne ha produsert dersom solkraftverket kunne produsere 24/7 hele året. Men det kan ikke et solkraftverk! Det positive er at man garanterer strøm gjennom en fastsatt tidsperiode alle årets dager. Selv i et veldig godt område for solkraft, kan man ikke garantere mer. Men man vil ha noe ekstra kraft om sommeren som kan selges i spotmarkedet. Beregnet pris fra kraftverket blir rundt en krone per kWh før nettleie og skatter på strømmen.

Mangel på forutsigbarhet med hensyn til når strømmen kan produseres, er vindkraftens store akilleshæl

I Norge ville dette knapt være mulig, eller i hvert fall ufattelig dyrt. Vi har ikke 2.000 timer med sol i året, kanskje halvparten. Dessuten er forskjellen på sommer og vinter mye større her. Og i motsetning til Sør-Afrika, trenger vi mest kraft på vinteren. Da er det vanskelig å balansere ut nok timer og dager, uansett batteristørrelse.

I Norge er det mer aktuelt å koble batteriet opp mot vindkraftverk. Ved kysten kan vi oppnå nesten 4.000 fullasttimer med strøm i året. Det er mye bedre enn sol de fleste steder i verden. Men det er noe annet som kompliserer bildet for vind.

George Harrison fastslo i sin tid at «Daylight is good at arriving at the right time». Det gjør at Scatec kan levere solkraft i den tiden de har lovet. Vinden, derimot, fastslo Cornelis Vreeswijk at er en meget flyktig venn. Selv om vi vet at det blåser mye, vet vi ikke når det blåser. Å installere et batteri som gir leveringssikkerhet for 50 MW ved vindkraftverket Guleslettene hver dag gjennom hele året 2022, ville innebære et batteri som er rundt ti ganger så stort som batteriet ved Kenhardt, og det er en tredjedel av 150 MW fra Kenhardt. Dog ville man da kunne levere 24 /7 hele året; samlet 438 GWh gjennom året. I tillegg ville et godt år som 2022 gi like mye i tillegg i spotmarkedet, men uten garanti om når.