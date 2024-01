Enda en rigg tildeles kontrakt i Brasil.

Denne gangen er det riggselskapet Valaris som får en kontrakt av brasilianske Petrobras for utleie av boreskipet «Valaris DS-4» i 1.064 dager, eller nesten tre år.

Kontrakten har en verdi på rundt 519 millioner dollar, eller over 5,2 milliarder kroner. Det tilsvarer nær 488.000 dollar pr. dag, men dette inkluderer mobilisering og tilleggstjenester, så den rene dagraten er en god del lavere.

Oppstart er i fjerde kvartal i år, etter at boreskipet har fullført nåværende kontrakt med Petrobras i september, som har en rate på i overkant av 200.000 dollar dagen. Før oppstart vil skipet gjennomgå noen oppgraderinger.

– Vi er tilfredse med å ha sikret ytterligere arbeid for boreskipet «Valaris DS-4» med Petrobras for det kommende Buzios-programmet, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Petrobras offshore Brasil – et marked hvor vi venter videre vekst de neste årene, sier Valaris-sjef Anton Dibowitz i en pressemelding.

Seadrill-kontrakt

Nylig ble Valaris-konkurrenten Seadrill tildelt tilsvarende kontrakter av Petrobras for de to boreskipene «West Auriga» og «West Polaris». Også der skal boreskipene operere på Buzios, med en varighet på 1.064 dager.

Samlet kontraktssum var 1,1 milliarder dollar, eller drøyt 11,2 milliarder kroner, inkludert mobiliseringskostnader og tilleggstjenester.

Det tilsvarer en gjennomsnittlig rate på 515.000 dollar dagen for hver av riggene, men trekker man fra mobilisering og tilleggstjenester, er raten også der en god del lavere. Ifølge Clarksons er den rene dagraten for disse to boreskipene på henholdsvis 441.000 og 386.000 dollar.