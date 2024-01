Equinor trekker seg fra havvindprosjekt i USA

Equinor og BP kunngjorde i dag en avtale med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) om å terminere kraftsalgsavtalen for Empire Wind 2-prosjektet, et havvindprosjekt i USA med en mulig produksjonskapasitet på 1.260 MW.

Equinor skriver i en melding at avtalen reflekterer endrede økonomiske omstendigheter for havvind-industrien og reposisjonerer et allerede modent prosjekt i påvente av nye muligheter for kraftsalg.

Tøffere tider

Beslutningen er drevet av kommersielle forhold, som inflasjon, renteøkning og flaskehalser i forsyningskjeden, som førte til at den tidligere inngåtte kraftsalgavtalen for Empire Wind 2 ikke var bærekraftig.

– Et ambisiøst prosjekt som dette må være kommersielt levedyktig. Denne beslutningen gir oss mulighet til å rekalibrere og utvikle Empire Wind 2 til et sterkere og mer robust prosjekt, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas.