USA var verdens største eksportør av LNG i 2023

I løpet av 2023 eksporterte USA 91,2 millioner tonn med flytende naturgass (LNG), som er en toppnotering for landet. Det rapporterer Bloomberg som har sammenstilt data for 2023.

Den økte eksporten har blitt muliggjort siden oppstarten av Freeport LNG i Texas, som ble stengt ned på grunn av en brann og eksplosjon i juni 2022.

Qatar, som var verdens største leverandør i 2022, så sine volumer minke for første gang siden 2016. Dette førte til at landet havnet på tredjeplass. Australia befinner seg som nummer to på listen, og deres eksport var uendret sammenlignet med 2022.

Eksport av flytende naturgass (LNG) (mill. tonn) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 USA 0,8 14 22 38 49 75 81 91 Australia 4 55 67 75 77 80 80 80 Qatar 6 78 79 79 80 80 81 80



Flere prosjekter på vei

I løpet av året vil to nye LNG-prosjekter i USA starte produksjonen; Plaquemines-anlegget i Louisiana, som eies av Venture Global LNG, og Golden Pass i Texas, et joint venture mellom Exxon Mobil og QatarEnergy.

Med full kapasitet er de to anleggene ventet til å øke USAs produksjon med 38 millioner tonn.