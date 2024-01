Kraftig renteoppgang gjorde 2023 til et krevende år for vekstselskaper som Scatec, men det markante fallet i langrenter mot slutten av året bidrar til lysere utsikter for året som kommer.

– Rentebetingelsene tilknyttet lånefinansiering blir lavere, og våre lånekostnader på konsernnivå vil gå ned, slik at vi får frigjort mer kapital til å investere i nye prosjekter, sa konsernsjef Terje Pilskog på Børsmorgen torsdag.

– Komponentprisene kom betydelig ned gjennom 2023, og vi ser det samme for batteriprisene. Innovasjons- og oppskaleringstakten i batterisegmentet er helt enorm, og alle disse elementene drar fornybarkostnadene betydelig ned, fortsatte han.

Scatec-sjefen påpeker at fornybar ikke lenger bare er konkurransedyktig som en «intermittent» energikilde som leveres når den produseres, men også som «baseload» – en forutsigbar energikilde.

– Bare det at du kan produsere forutsigbart og dytte noe av kraftleveransen inn i «peak hours» mellom 5 og 10 på kvelden gjør at dette blir veldig mye mer attraktivt, sa Pilskog.