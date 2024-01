Okea gir seg ikke etter Statfjord-smellen: – Vi vil fortsatt vokse

05.01.2024 Minst halvparten av Okeas milliardinvestering i Statfjord er tapt etter at det viste seg at reservene er lavere og kostnadene høyere enn ventet. Men selskapet kaster ikke kortene og toppsjef Svein J. Liknes forteller hva de nå skal gjøre sammen med Equinor for å snu skuta. Vi spør hvordan Okea skal gjenvinne tilliten etter dette, når man kan håpe på at utbyttene kommer tilbake og om Okea fortsatt har vilje og evne til å gjøre nye oppkjøp mens oppryddingen foregår på Statfjord.