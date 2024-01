Surr om strømprisene

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 6. januar 2024.

Store snemengder og ekstrem kulde fikk nyhetsmediene til å gå amok denne uken. Torsdag fikk vi vite at strømprisen fredag og lørdag kunne nå rundt 6 kroner per kilowattime (kWh) på Østlandet. Kaldt ble det i går, men staten betaler husholdningene 90 prosent av strømprisen over 73 øre per kWh eks. moms. I praksis betyr det at det ikke er en risiko for høye strømpriser. Staten er romslig og tar regningen.

Ikke for næringsdrivende, men for husholdningene som altså ble skremt med en pris på 6 kroner.

Slik det ser ut nå, kan strømprisen de nærmeste dagene og ukene bli liggende litt under og litt over 1 krone per kWh, hvorav staten dekker en god del.

Ledende Senterparti-politikere har – igjen – hevdet at høyere strømpriser skyldes kraftsamarbeidet i Europa, hvor Norge er både eksportør og importør. Senterpartiet vil kutte de eksisterende strømkablene og ikke bygge nye. Sp driver med anti-EU-agitasjon med strømprisen som våpen.

Men selv om det er bikkjekaldt i Norge, og strømforbruket øker, så vil vi ikke få høye strømpriser i Norge lenge, for i Europa blåser det godt for tiden, og denne vindkraften kan vi kjøpe (relativt) billig. Europa flyter også over av billig gass, og gasslagrene er store, og det betyr rimelige strømpriser på kontinentet, hvor vi kan kjøpe inn. Skadene ved bortfallet av Russlands gass, med skyhøye priser, er borte. Gassprisen er i kjelleren.

Politikere som hevder at vi ikke kan importere billig strøm gjennom kablene, jukser.

Noen mener at strømprisen i Norge egentlig burde ligge på rundt 12 øre per kWh, som er kostnaden for den billigste vannkraften, som kraftkommuner kan få strøm til, basert på gamle avtaler, men det blir tøvete. Ny kraftproduksjon må bygges og driftes. Det blir helt andre priser.

En stor del av industrien frykter kraftmangel i fremtiden, og ber om mer kraft til lave (kunstige) priser. Det kan de gjerne gjøre, men vi mener all ny kraft må selges til markedspriser. For lave priser betyr en lavere utbyggingstakt.

Noen ergrer seg over at strømprisen på visse tider av døgnet kan bli veldig høy (for eksempel 6 kroner per kWh mellom 16 og 17). Men den høye prisen er nettopp det vi trenger for å få etterspørselen ned. Slik må det jo være. Batteriene til elbilene kan fylles om natten.

Blir prisen for lav, og vannmagasinene ikke er fylt, og vinden er laber på Fosen og andre steder, så er det en høy(ere) pris som sørger for at strømmarkedet ikke bryter sammen.

En strømpris på 6 kroner, hvor staten betaler mest, er helt i orden, og ønskelig.

Så kaldt som det er nå, går selvfølgelig prisen opp, men den skal ned igjen når temperaturen stiger. Og hver dag avholdes en auksjon (på Nord Pool) hvor aktørene setter prisen.

Det er god markedsstyring, langt bedre enn å kutte kablene. Og priser på 70–90 øre per kWh skremmer oss ikke. Det har vi lært oss å leve med.