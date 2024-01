For å unngå å være avhengige av Russland vil den britiske regjeringen bruke 300 millioner pund – nærmere 4 milliarder kroner med dagens kurs – på et program for anriking av uran til et høyere nivå enn det som i dag er vanlig for bruk i kraftproduksjon.

De fleste reaktorer som er i drift i dag, bruker uran som er anriket til 3–5 prosent. Mange av neste generasjons reaktorer krever såkalt HALEU, uran som er anriket til mellom 5 og 20 prosent. Det er dette britene forbereder seg på å kunne produsere for å kunne gå utenom Russland.

– Vi sto imot Vladimir Putin i olje-, gass- og finansmarkedene. Vi vil ikke la ham utpresse oss når det er snakk om atombrensel, sier energiminister Claire Coutinho i en uttalelse.

– Dette vil være avgjørende for energisikkerheten hjemme og ute og vil bygge videre på Storbritannias historiske konkurransefortrinn, fortsetter hun.

USA har nylig startet produksjon av HALEU, men et russisk anlegg er foreløpig det eneste som produserer slikt uran i kommersielt omfang, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Storbritannia er ett av 20 land – inkludert USA, Frankrike og Sør-Korea – som nylig skrev under på et løfte om å tredoble verdens kjernekraftkapasitet innen 2050. Økningen er en del av innsatsen for å kutte karbonutslipp som bidrar til klimaendringene.

NTB