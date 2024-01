Saudi-Arabia har planer om å kutte salgsprisen på olje for alle regioner landet selger til, inkludert det asiatiske markedet, skriver Bloomberg. Priskuttet gjelder for februar og skjer samtidig som det oppleves mer svakhet i oljemarkedet.

Oljekonsumet faller typisk sesongmessig gjennom februar og mars samtidig som raffineriene stenger ned noe av produksjonen for vedlikehold.

Ifølge Bloomberg er det samtidig en sterk tilbudsside som øker sannsynligheten for et overskudd i oljemarkedet, noe som igjen har tvunget Opec+ til å forlenge produksjonskutt inn i 2024.

Den statlige oljeprodusenten Saudi Aramco reduserer derfor prisen på oljetypen Arab Light med 2,00 dollar til 1,50 dollar pr. fat over referansepris for leveringer til det asiatiske markedet. Ifølge Bloomberg ventet analytikerne på forhånd et kutt på 1,25 dollar.

Aramco kutter også prisene for februarleveringer til Nordvest-Europa, Middelhavet og Nord-Amerika, skriver Bloomberg videre.

Prisfall

2023 startet med en oljepris på 85 dollar fatet, men den svekket seg mot sommeren før prisen steg igjen til en topp på 97 dollar fatet mot slutten av september.

Til tross for konflikten mellom Israel og Hamas, samt situasjonen i Rødehavet, har ikke dette resultert i noen forstyrrelser av oljetilbudet. Fredag ble et fat nordsjøolje handlet til 79 dollar.

For å sørge for at tilbudet ikke blir for stort, har oljekartellet Opec+, med Saudi-Arabia i spissen, gjennomført flere produksjonskutt. De frivillige produksjonskuttene beløper seg til 2 millioner fat om dagen, foreløpig gjennom første kvartal i år.