Til tross for flere angrep på fartøy i Rødehavet, har ikke situasjonen bidratt til noe umiddelbart hopp i oljeprisen.

Det er imidlertid en utvikling som vil kunne bidra til et løft i oljeprisen, ifølge CNBC. CNBC siterer analytikere som mener at en konfrontasjon med Iran som igjen fører til forstyrrelser i Hormuzstredet, vil kunne sende oljeprisen betydelig høyere.

«Om du får en forstyrrelse i Hormuzstredet som varer en måneds tid, vil prisene kunne stige med 20 prosent», sier Goldman Sachs' sjef for oljeanalyse, Daan Struyven, ifølge CNBC.

Han mener at skipstrafikken gjennom Rødehavet kan sendes på andre ruter, men at oljetrafikken ikke vil kunne ta noen alternativ rute dersom stredet stenges.

Om det skulle oppstå en situasjon der trafikken gjennom Hormuzstredet stenges i lengre tid, vil det kunne føre til en dobling av oljeprisen, mener oljeanalytikeren.

Selv om analytikerne i Goldman Sachs ser på scenarioet som usannsynlig, mener Bob McNally i Rapidan Energy Group at det er en 30 prosent sannsynlighet for at konflikten i Midtøsten eskalerer og at Iran blir dratt inn i konflikten.

Samtidig som spenningen i området øker mener McNally at markedet ikke priser inn risikoen for en forstyrrelse av oljetilbudet.