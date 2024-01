Oljeprisen svekkes etter Saudi-priskutt

Oljeprisene starter uken med markant fall etter at Saudi-Arabia kunngjorde at de kutter prisen på olje for levering i februar.

Priskuttet gjelder for alle regioner landet selger til, inkludert det asiatiske markedet. Saudi-Arabia er blant annet Kinas største oljeleverandør.

Februar-kontrakten for Brent-oljen blir mandag morgen omsatt for 77,68 dollar fatet, ned 1,4 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,00 dollar fatet da Oslo Børs stengte fredag.



Den amerikanske WTI-oljen er ned 1,7 prosent til 72,68 dollar fatet.

Større kutt enn ventet

Typisk faller oljekonsumet sesongmessig gjennom februar og mars, mens raffineriene stenger ned noe av produksjonen for vedlikehold. Samtidig er det en sterk tilbudsside som øker sannsynligheten for et overskudd i oljemarkedet.

Den statlige oljeprodusenten Saudi Aramco reduserer derfor den offisielle salgsprisen (OSP) på oljetypen Arab Light med 2,00 dollar til 1,50 dollar pr. fat over referanseprisen for leveringer til det asiatiske markedet. Aramco kutter også prisene for februarleveringer til Nordvest-Europa, Middelhavet og Nord-Amerika.

Kuttet var større enn forventet – ifølge Bloomberg ventet analytikerne på forhånd et kutt på 1,25 dollar.

– Pessimistisk

– Saudi Aramcos kutt i de offisielle salgsprisene for februar styrker fortellingen om den svake etterspørselen, sier Vandana Hari, grunnleggeren av analyseleverandøren Vanda Insights.

Ifølge Reuters er prisen for Arab Light-råolje nå på sitt laveste på 27 måneder.

– Hvis vi bare fokuserer på fundamentale faktorer, inkludert høyere beholdninger, høyere Opec/ikke-Opec-produksjon og lavere enn forventede OSP-priser, ville det være umulig å være noe annet enn pessimistisk for råolje, sier analytiker i IG, Tony Sycamore.

– Imidlertid tar ikke den hensyn til det faktum at geopolitiske spenninger i Midtøsten utvilsomt øker igjen, noe som vil bety begrenset nedside, legger han til.

Hari er enig i at Midtøsten-konflikten kan vippe oljeprisen oppover igjen.

– Spenningene i Rødehavet er den eneste motvekten, sier han ifølge Reuters.

Forsøker nedskalering

USAs utenriksminister, Antony Blinken, er for tiden på en rundreise i Midtøsten. Der er målet hans å hindre at krigen mellom Israel og Hamas utvider seg til en større regional konflikt.

Under søndagens besøk i Qatar advarte Blinken om at konflikten i Gaza kan spre seg, og han understrekte også at det er altfor høy terskel for å slippe inn hjelp til Gaza.

I helgen skal også nok en drone fra Jemen ha blitt skutt ned av et amerikansk marinefartøy i Rødehavet.