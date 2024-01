Oppkjøpsfondet Hitecvision har solgt de tre mest sentrale selskapene i oljeservicekonsernet Moreld, melder Dagens Næringsliv. Kjøper er britene Julian McIntyre og Venkat Siva, som driver McIntyre Partners. I tillegg er det nystiftede PE-selskapet Velocity Partners blant kjøperne.

De tre selskapene Moreld Apply, Moreld Global Maritime og Moreld Ross Offshore omsetter til sammen for om lag fem milliarder kroner. Ifølge DNs kilder er det snakk om en kjøpspris i overkant av en milliard kroner for hele selskapene og deres datterselskaper, gitt gjennomføringen av flere transaksjoner i forkant av oppgjøret.

Dårlig, men gøy

Moreld driver oljeservice på norsk sokkel, har over 2.000 ansatte. Av de tre moderselskapene som nå selges, er Moreld Apply det største.

Hitecvision har i langt tid forsøkt å selge oljeserviceselskapene, men etter lite hell med salget etter oljeprisfallet i 2014, ble rundt 20 selskaper heller samlet under Moreld-paraplyen i april 2020. Finansavisen skrev sommeren 2022 om at en totalrenovering av Hitecvision kunne bane vei for kjøpere, tross det hardere kapitalmarkedet. Nå er salget i boks.

Moreld Industrikonsern som ble opprettet i 2019 ved å slå sammen 20 av HitecVisions oljeserviceselskaper.

Industrikonsern med kompetanse innen olje, gass og fornybar som sysselsetter over 3.000 personer gjennom flere merkevarer, inkludert Apply, Global Maritime, Karsten Moholt og Ross offshore.

Selskapene opererer i hovedsak i olje- og oljeservicesektoren, men planlegger i økende grad å sikte seg inn mot fornybar energi.

Omsatte for 5 milliarder kroner i 2021.

– Vi har vært eier av disse serviceselskapene i over 15 år nå. Absolutt blant de dårligste investeringene vi har gjort, men utvilsomt blant de kjekkeste å jobbe med, sier toppsjef i Hitecvision, Ole Ertvaag, til DN.



Tidligere vurderte også oppkjøpsfondet å børsnotere Moreld, men fondet falt da ned på å forsøke å utvikle Moreld-konsernet utenfor børs.