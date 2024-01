Oljetopper slakter ny NHO-rapport

En fersk rapport som Boston Consulting Group (BCG) har utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at Danmark, Finland, Sverige, Tyskland og Storbritannia har redusert klimautslippene med 35–49 prosent siden 1990, mens Norge har klart 5 prosent.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid reagerte kraftig på funnene: – Situasjonen er desperat, sa han i et intervju med VG.



Må ta hensyn til utgangspunktet

Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor, mener man må ta hensyn til hvor Norge lå i utgangspunktet.

«Panikken for at Norges klimagassutslipp reduseres for sakte må ses i lys av at vår økonomiske vekst siden 1990 har vært MYE høyere enn hos naboene, av at vår energi reduserer andres utslipp, og av at vi lå relativt lavt i utgangspunktet,» skriver han på X (tidligere Twitter).



Equinors sjeføkonom får støtte fra Akers sjeføkonom, Torbjørn Kjus.

IKKE LETT: Torbjørn Kjus mener det er vanskelig for Norge å konkurrere med disse premissene Foto: FaTV

«Du har så rett Eirik. Det er alt for lite fokus på de punktene du nevner. Når målet er at den tynneste jenta i klassen skal slanke seg like mye som den tykkeste gutten i klassen da er det ikke så lett...», kommenterer Kjus.

Erstatter kull med norsk gass

Wærness peker på at utslipp pr. innbygger i Norge i 1990 var på 20, 27 og 38 prosent lavere enn de var i henholdsvis Danmark, Finland og Tyskland.

Etter bortfallet av russisk gass til Europa er det blitt Norges oppgave å holde lyset på på kontinentet. Norsk petroleumsvirksomhet har pumpet for fullt for å forsyne Europa med gass de siste to årene og naturgasseksporten utgjorde nesten halvparten av totaleksporten for 2022. Eksporten var nær tredoblet fra 2021 og endte på 1.357 milliarder kroner, ifølge SSB.

«De har i noen grad også erstattet kull med norsk gass, som gir lavere utslipp for dem og opprettholder/øker våre utslipp inntil vi får elektrifisert sokkelen,» skriver Wærness før han legger til:

«Vår geografi, bosetningsstruktur og transport spiller også en rolle. Det krever energi å ha 15 innbyggere pr. kvadratkilometer spredt utover 385.000 kvadratkilometer.»

Som å høre Frederic Hauge

Det er sjelden å høre toppsjefen i NHO uttale seg på en måte som gjør at en kunne tro det var Bellona-leder Frederic Hauge som var intervjuet, skriver VG.

– Vi må gire om det norske samfunnet, som vi aldri har gjort før for å nå klimamålene. Det er ditt ansvar og det er mitt ansvar. Situasjonen er desperat. Og vi må dit: Når du er desperat og må, så får du det til, sa Almlid etter rapporten før han la til:

– Jeg tror ikke vi har tatt nok inn over oss at vi bør være kjempedesperate fordi vi er så langt unna å nå klimamålene. Vi trenger styrt panikk.