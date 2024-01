Dolphin Drilling har mottatt betaling

Dolphin Drilling sier en børsmelding tirsdag at de har mottatt delbetalinger fra General Hydrocarbons Limited (GHL) og foreslått betalingsplan knyttet til gjenværende forfalte betalinger.

UTLEID: «Blackford Dolphin» er på tiden på oppdrag for General Hydrocarbons Limited i Nigeria. Foto: Fred. Olsen Energy

Etter at selskapet i fjor sommer kunne vise til en sterk inntekstvekst etter at de hadde fått selskapets borerigg «Blackford Dolphin» hadde et fullt kvartal i operasjon for GHL, falt derimot selskapet tungt på børsen da det utover høsten viste seg at de hadde utestående fordringer fra GHL, som holder til i Nigeria.

Totalt hadde selskapet kundefordringer for 41 millioner dollar, hvorav 17,3 millioner var netto fordringer på GHL, da de la frem kvartalsrapporten for tredje kvartal i november.



«Selskapet er i kontinuerlig dialog med kunden, hvor det har vært flere diskusjoner med, og forslag fra, kunden og finansieringskilden. Dolphin venter på skriftlige forslag og garantier,» skrev selskapet i kvartalsrapporten da.

Tirsdag opplyser derimot riggselskapet at de har mottatt 2 millioner dollar fra GHL, og at det nigerianske selskapet har sendt inn et forslag til betalingsplan for de gjenværende forfalte betalingene.

«Dolphin Drilling mottok i dag USD 2 millioner, som bringer den totale innsamlede summen siden Q3 2023-rapportdatoen til USD 2,5 millioner. GHL har sendt en betalingsplanforslag knyttet til gjenværende forfalte betalinger, som selskapet vurderer,» skriver Dolphin i børsmeldingen.