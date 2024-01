Oljeprisen stiger etter elendig start på uken

Brent-oljen blir omsatt for 76,33 dollar fatet, opp 0,3 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,66 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

Den amerikanske WTI-oljen faller imidlertid videre ned 0,2 prosent til 70,87 dollar fatet. Siden mandag er den ned 4 prosent.

Det markante fallet i oljeprisen mandag tynget Oslo Børs , som endte ned 1,1 prosent. Årsaken til nedgangen var Saudi Arabias overraskende store priskutt.

– Oljeprisen falt kraftig i går, drevet av frykt for et tilbudsoverskudd i fremtiden. Det store spørsmålet mange stiller seg, er om Opec-landene klarer å opprettholde sine produksjonskvoter i en tid med relativt fordelaktige priser og dollarkurs, sier Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Rødehavet-rykter

Oljeprisene vil sannsynligvis ligge mellom 75 og 80 dollar pr. fat på kort sikt, mener Suvro Sarkar, leder for energisektoren i DBS Bank.

– Med mindre det oppstår en uforutsett oppblussing i situasjonen i Midtøsten, sier han ifølge Reuters.

Oljeprisene blir også påvirket av meldinger om at enkelte rederier skal ha inngått avtale med Houthi-militante i Jemen for å få skipene sine trygt gjennom Rødehavet, skriver Bloomberg. En rekke rederier har unngått Rødehavet og Suezkanalen etter at opprørerne begynte å angripe skip de mener har tilknytning til Israel. Omveien rundt Afrika tar opptil fire uker lengre tid.



Ellers slipper EIA sine kortsiktige energiutsikter senere tirsdag, der særlig prognosene for oljeproduksjonen i USA vil være i fokus.