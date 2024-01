Fusjonskameratene TGS og PGS stuper 13-14 prosent på Oslo Børs tirsdag ettermiddag etter å ha sendt ut sine oppdateringer for fjerde kvartal. Førstnevnte skuffet stort på «late sales» , mens sistnevnte leverte litt bedre enn ventet.

– Bytteforholdet mellom de to aksjene er satt, så derfor faller også PGS, forklarer analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets overfor Finansavisen.

– Nok kakao til alle

På Børsmorgen tirsdag mente aksjekommentator Karl Johan Molnes at vi ikke skal ta tallene så alvorlig.

– De er preget av både det formelle rundt fusjonen, og at begge organisasjonene er en i situasjon hvor de forbereder seg til fusjonen, sa han og pekte heller på den fundamentale årsaken til at den finner sted.

– Fusjonen kommer fordi det er ubalanse, og sent i syklusen. Seismikk er kanskje «Nesquiken» du lager fordi du trenger sjokolademelk raskt. Men etter en stund er det nok kakao til alle, fortsatte Molnes.

Han tror TGS og PGS skal jobbe godt sammen for å få fart på lønnsomheten.

– De har en utfordring, fordi veksten i oljeproduksjonen skjer på land på Permian-feltet i USA og på dypt vann utenfor Brasil, Guyana og Vest-Afrika. Det er ikke det beste for TGS. Det beste for TGS er høy aktivitet i Mexicogolfen og små felt hvor selskapet kan selge mye til mange, sa Molnes.

– Tveitereid tar feil

– Så når Tveitereid sier at dette er det beste han har sett på 30 år, er det ikke riktig, la han til.

Aasulv Tveitereid har fulgt TGS siden 1990-tallet, som student, analytiker og ikke minst superinvestor. Aksjen er en av hans største investeringer, og da TGS/PGS-fusjonen først ble kjent, karakteriserte han timingen som optimal.

– Dette kommer til å resultere i et veldig konsolidert seismikkmarked der utsikter for avkastning på egenkapitalen ligger an til å bli den beste på de 30 årene jeg har fulgt bransjen, sier Tveitereid.