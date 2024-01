Eviny om 2024: – Vi har store investeringsplaner

– Hvordan ser kraftåret 2024 ut for Eviny?



– Vi har store investeringsplaner for både fornybar produksjon og ikke minst i nytt nett, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny, tidligere BKK.

– Vi har ambisjoner om å øke produksjonen vår fra 7,5 til 10 TWh, rundt 12 til 15 milliarder som skal investeres i både oppgradering av vann- og nye vindprosjekter. Spesielt vind til industriutvikling blir et viktig satsingsområde for oss.

Før jul ble det enighet på Stortinget om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

– Utløser det en del investeringer også?

– Jeg tror vi har bedre forutsetninger enn på lenge for å faktisk få det til, så den store jobben for hele kraftnæringen nå er å både få frem prosjektene, og ikke minst sikre lokal aksept nå som kommunene sitter med vetorett. Da blir koblingen mellom kraftprosjekter og industriutvikling ekstremt viktig for å få den aksepten til å bygge ny vind.

Eviny er i gang med et landstrømprosjekt i Skottland, som blir Storbritannias første landstrømanlegg for offshorefartøy

– Vi har bevist at vi klarer å få lønnsomhet i vår norske ladesatsing, som et premiss for eksport. Det er mulig å hente lønnsomhet av god teknologi og skalerbar drift.