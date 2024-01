Det skriver Sokkeldirektoratet, som 1. januar endret navn fra Oljedirektoratet. Til tross for stor kritikk, har Norge nå valgt å gå videre med den planlagte åpningen av gruvedrift på havbunnen. Stortingsflertallet, bestående av Ap, Sp, Høyre og Frp, mener gruvedriften vil legge til rette for lønnsom, bærekraftig og forsvarlig næring.

Ukjente konsekvenser

En som er kritisk til beslutningen er adm. direktør i Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad.

– Hovedargumentet er jo knyttet til at vi rett og slett vet for lite om de økosystemene og konsekvensen av å sette i gang en kommersiell leting etter havbunnsmineraler, sier Saugestad til Finansavisen.

Storebrand-sjefen har lagt frem sine synspunkter under tidligere høringer, uten å bli hørt av stortingsflertallet.

– Når vi investerer i selskaper så er det viktig at selskapene og vi som investerer forstår hvilke avhengigheter vi har av natur, utyper sjefen.

Utelukker det ikke

Saugestad utelukker ikke at det kan være en spennende næring, men påpeker at det må skje under rammer og i former som vi i dag ikke har forutsetninger for.

– Det å støtte kommersiell utvinning av havbunnsmineraler har såpass mange ukjente konsekvenser ved seg at det er en dårlig idé i dag, sier han og legger til:

– Vi mener at man burde skaffe seg mer innsikt over konsekvensene før man åpner opp og setter i gang, avslutter Saugestad.

Kjernevirksomheten

Selskapet Green Minerals, som har dette som sin kjernevirksomhet, er på sin side fornøyde med beslutningen. I en børsmelding skriver selskapet;

– Med denne beslutningen er vi glade for å informere våre aksjonærer om at det nå er tatt det første viktige skrittet for å realisere den verdifulle reelle opsjonen vi har jobbet hardt for å levere de siste årene. Videre er vi begeistret for å se at strategien med å prioritere Norge som vårt foretrukne område nå gir resultater, sier Ståle Rodahl, adm. direktør i Green Minerals.

KJERNEVIRKSOMHET: Det åpnes for mineralutvinning på norsk sokkel. Det burde være gode nyheter for Green Minerals. Foto: Iván Kverme

Aksjen falt dog på nyheten og endte ned 11,7 prosent til 8,18 kroner pr. aksje.