Får nei på BW Energy-bud

Saken oppdateres.

BW Group med Andreas Sohmen-Pao gikk over grensen på en tredjedel eierskap i BW Energy i november. Dette utløste et pliktig bud på de resterende aksjene i oljeselskapet. Gruppen bydde 27 kroner pr. aksje på de utestående aksjene.

Nå sier BW Offshore, som er nest største eier med en andel på over 22 prosent, nei til budet.

BW Offshore deler ut aksjer i BW Energy til sine aksjonærer som utbytte. Dette gjorde at Sohmen-Pao flagget over en tredjedel i BW Energy og utløste tilbudsplikten. Tilbudsplikten utløses igjen ved erverv av mer enn 40 og 50 prosent av stemmene, men siden gruppen gikk over 40 prosent mens tilbudet fortsatt var aktuelt vil neste tilbudsplikt bli ved 50 prosent.

Vurderte budet

Etter at budet ble framlagt, engasjerte BW Offshore meglerhuset Arctic Securities som rådgiver for å vurdere tilbudet.

«Basert på en grundig vurdering av tilbudet, og etter å ha tatt hensyn til verdsettelsesråd fra Arctic Securities, BW Offshores strategi og andre relevante faktorer som selskapet anså som vesentlige, har BW Offshore besluttet å ikke akseptere tilbudet,» heter det i børsmeldingen.

Videre i meldingen kommer det frem at Andreas Sohmen-Pao, som er styreleder i BW Group, BW Energy og BW Offshore naturligvis ikke har vært med i diskusjonene eller beslutningen knyttet til tilbudet. BW Energy-sjefen og styremedlem i BW Offshore, Carl Krogh Arnet, har heller ikke vært med.

Endret gamle børsmeldinger

Finansavisen har tidligere skrevet at bare timer etter at Andreas Sohmen-Pao utløste tilbudsplikt i BW Energy, endret selskapet sine gamle børsmeldinger. Det gjorde at investoren potensielt kunne legge frem bud så lavt som 23,77 kroner, da tilbudsprisen skal minst settes til høyeste betalte kurs siste seks måneder.