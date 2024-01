Oljeprisen vingler: – Det er en ujevn dragkamp

Oljeprisen falt markant onsdag ettermiddag da det ble kjent at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,3 millioner fat forrige uke. Det var langt mer enn ventet – ifølge TDN Direkt var det faktisk ventet en nedgang på 0,7 millioner fat.

Nå har oljeprisen begynt å klatre oppover igjen, men nivåene er fortsatt lavere sammenlignet med da Oslo Børs stengte i går.

Februar-kontrakten for Brent-oljen blir torsdag morgen omsatt for 77,01 dollar fatet, opp 0,5 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,34 dollar fatet ved børsslutt onsdag. Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 71,53 dollar fatet.

– Tilbøyelig til panikksalg

Svekkelse av dollaren bidrar til å støtte prisen, ettersom oljen blir billigere for land som må importere den fra USA.

Økende spenninger i Midtøsten bidrar også, skriver Reuters. Det hvite hus uttalte onsdag at angrepene fra Houthi-militante i Jemen var «eskalerende», og at USA ville rådføre seg med sine partnere angående neste steg for situasjonen i Rødehavet.

Oljeprisen har slitt med å finne en klar retning så langt i år, og har svingt mellom oppgang og tap daglig, skriver Bloomberg. I 2024 vil markedet være relativt balansert, ettersom veksten i etterspørselen vil slite med å holde tritt med nye tilbud fra utenfor Opec, mener Vitol Group.

– Det er en ujevn dragkamp mellom en pessimistisk global utsikt for oljeetterspørsel og -tilbud, og en støttende, om enn kortvarig, risikopremie fra angrepene og spenningene i Rødehavet, sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights.

– Sentimentet ser ut til å være mer tilbøyelig til panikksalg enn beskyttende kjøp, legger hun til.