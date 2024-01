Moreld-sjefen etter HitecVision-salget: - Et sunt eierskifte

09.01.2024 - Hitec hadde jo egentlig satt en sluttdato for eierskapet sitt, sier konsernsjef Geir Austigard i Moreld som sammen med resten av ledelsen blir med videre på eiersiden i oljeservicekonsernet når det nå selges ut av HitecVision og over til to britiske fond. Vi diskuterer den krevende fødselen til Moreld, omstillingen gjennom pandemi og nedtur og veien inn i lysere tider - både for olje og det grønne.