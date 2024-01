Kutter i anslagene på norsk sokkel

I 2023 ble det produsert omtrent fire millioner fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel, dette var samme nivå som i 2022. Det viser en fersk rapport fra det som fra 1. januar heter sokkeldirektoratet.

«2023 var et aktivt år på norsk sokkel. 92 felt var i drift ved årsskiftet, 27 prosjekter under utbygging og det ble boret mange letebrønner,» skriver direktoratet i en melding.



Produksjonen var likevel noe lavere enn ventet for et år siden. Dette skyldtes hovedsakelig ikke-planlagte og forlengede vedlikeholdsstanser på flere landanlegg og felt.

Spår topp i 2025

Direktoratet estimerer at den samlede olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vil holde seg uendret neste år, for deretter å toppe seg på 4,19 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2025. Det ventes at feltet Johan Castberg skal komme i drift mot slutten av 2024, noe som vil gi en betydelig produksjonsvekst i 2025.

Estimatet er lavere enn det direktoratet forventet i fjor, da de anslo produksjonen til 4,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2025.

Dersom anslaget holder vil det likevel være det høyeste produksjonsnivået siden 2006, men fortsatt ligge under rekordproduksjonen på sokkelen fra 2004. Den gang ble det i gjennomsnitt produsert 4,54 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Rekordeksport for gass

Forlengede vedlikeholdsstanser påvirket også gassproduksjonen i sommerhalvåret, samtidig som etterspørselen var mindre. Fra høsten gikk produksjonen imidlertid for fullt, og særlig november og desember var gode måneder for gasseksport.

Foreløpige tall for desember viser at det ligger an til nye eksportrekord for en enkelt måned med i underkant av 12 milliarder standard kubikkmeter i eksport.

Den totale gassproduksjonen endte på 116 milliarder kubikkmeter i 2023, noe som er 7,5 milliarder standard kubikkmeter mindre enn året før. I 2024 ventes gassproduksjon å øke til 120 milliarder kubikkmeter, med en topp på 121 milliarder kubikkmeter i 2025.

Forventer økte investeringer

På bakgrunn av høy aktivitet i industrien, svakere kronekurs og kostnadsvekst forventer direktoratet økte investeringer i året som kommer. Enkelte prosjekt har allerede akselerert investeringene, samtidig som lengre levetid for flere felt krever investeringer i oppgraderinger.

«Sammenlignet med prognoser presentert i Sokkelåret i fjor, ser vi en relativt stor økning i investeringene for 2023 og 2024,» skriver direktoratet.